BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) одноместная, без заземления, со шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в помещении, где находятся дети.