BLANCA О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками ИЗОЛ.ПЛ., 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) одноместная без заземления со шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.