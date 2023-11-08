BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNRA010204
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) двухместная, с заземлением, без шторок для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Количество розеток 2
Относительная влажность 60-60 ‰
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332790
|10.5
|6.5
|4.3
|см.
|78
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481332797
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|727
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|43606481332798
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.639
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|165
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 605.47 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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