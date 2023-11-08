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BLNRA010211
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNRA010211
BLNRA010211

BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. без шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNRA010211
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) двухместная, без шторок, с заземлением и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Серия Blanca
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Стандарты IEC 60884-1
Количество розеток 2
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119610110.56.54.3 см. 88г.
BB1
28шт.1360648119610823.219.58.9 см. 807г.
P12
41440шт.12080101.4 см. 172кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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