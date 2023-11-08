BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRA011212
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) двухместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Монтаж устройства открытый
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Локальная индикация без индикации
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481196415
|10.5
|6.5
|4.3
|см.
|90
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481196412
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|823
|г.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|43606481196413
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.225
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|175
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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