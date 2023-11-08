BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА двойная с заземл. со шт. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRA011217
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) двухместная с заземлением и шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте Комплект из 8 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Стандарты IEC 60884-1
Монтаж устройства открытый
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776312
|10.5
|6.5
|4.3
|см.
|90
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606489776319
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|823
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|23606489776316
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.83
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|183
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 106 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 605.47 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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