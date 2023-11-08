BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) трехместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Трехместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.