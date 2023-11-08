BLANCA О/У РОЗЕТКА 3-я с заземлением со шторками ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) трёхместная с заземлением и шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Входные отверстия расположены под углом 45 градусов, благодаря чему можно подключить несколько устройств: вилки и адаптеры не будут мешать друг другу. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.