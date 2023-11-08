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BLNRA011412
BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLNRA011412
BLNRA011412

BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ

Референс: BLNRA011412
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) четырехместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Четырехместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 4 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Стандарты IEC 60884-1
Монтаж устройства открытый
Количество кабелей 3
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119647718.86.54.3 см. 163г.
BB1
24шт.1360648119647423.219.58.9 см. 754г.
CAR
324шт.4360648119647540.424.228.8 см. 4.82кг.
P12
4720шт.12080101.4 см. 163кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43 мм
Высота 65 мм
Ширина 188 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
Розетка открытой установки серии Blanca
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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