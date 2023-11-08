BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-я с заземл. со шторк. ИЗОЛ.ПЛ.,16А, 250В, АНТРАЦИТ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) четырехместная, с заземлением, шторками и изолирующей пластиной предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Четырехместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.