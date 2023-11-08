BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземлением без штор.,(КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ.16А, 250В,АЛЮМИН

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) одноместная, с заземлением, без шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.