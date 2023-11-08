BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLANCA О/У РОЗЕТКА с заземл. со шторк., (КОМПАКТ) ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
Референс: BLNRA111117
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) одноместная компактная с заземлением и шторками, с изолирующей пластиной подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Заземляющий контакт «спрятан» в прозрачной вставке, благодаря чему розетка выглядит компактной и воздушной. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Стандарт розетки Schuko
Количество кабелей 3
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Сертификация EAC
Обработка поверхности необработанная
Условия эксплуатации
Рабочая температура 5-35 °C
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Относительная влажность 60-60 %
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489776275
|6.5
|6.5
|4.1
|см.
|56
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|13606489776272
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|672
|г.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|23606489776279
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.72
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|120.96
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 65 мм
Вес 0.055 кг
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка открытой установки серии BlancaРозетка открытой установки серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 605.47 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты