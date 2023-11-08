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BLNRK000012
BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, МОЛОЧНЫЙ
BLNRK000012
BLNRK000012

BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, МОЛОЧНЫЙ

Референс: BLNRK000012
Линейка Blanca

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) распределительная IP42 для соединения электрических проводов. Позволяет соединить 2 провода. Коробка имеет глянцевое покрытие передней поверхности. Монтаж выполняется винтами. Размеры коробки: 75*75*30 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Белый
Ширина 75 мм
Модель/исполнение Распределительная коробка
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта распределительная коробка
Серия Blanca
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип кабеля 2 удаляемые заглушки
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации винтами
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP42
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812801907.57.53 см. 38г.
BB1
215шт.1360648128019723.219.58.9 см. 666г.
P12
42700шт.12080101.4 см. 147кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 75 мм
Ширина 75 мм
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