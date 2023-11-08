BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АЛЮМИНИЙ
BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNRK000013
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) распределительная IP42 для соединения электрических проводов. Позволяет соединить 2 провода. Коробка имеет глянцевое покрытие передней поверхности. Монтаж выполняется винтами. Размеры коробки: 75*75*30 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Нержавеющая сталь
Ширина 75 мм
Модель/исполнение Распределительная коробка
Основные характеристики
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта распределительная коробка
Серия Blanca
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации винтами
Цветовой оттенок Алюминий
Вес нетто 0.023 кг
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP42
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481280206
|7.5
|7.5
|3
|см.
|38
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481280203
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|666
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606481280204
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.516
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|154
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 75 мм
Ширина 75 мм
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Тип документа
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