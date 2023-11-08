BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АНТРАЦИТ
BLANCA О/У КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ IP42, АНТРАЦИТ
Референс: BLNRK000016
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, открытой установки) распределительная IP42 для соединения электрических проводов. Позволяет соединить 2 провода. Коробка имеет глянцевое покрытие передней поверхности. Монтаж выполняется винтами. Размеры коробки: 75*75*30 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Черный
Ширина 75 мм
Модель/исполнение Распределительная коробка
Основные характеристики
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта распределительная коробка
Тип упаковки Упаковка с Еврослот
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип кабеля 2 удаляемые заглушки
Монтаж устройства открытый
Тип покрытия глянцевое
Цветовой оттенок черный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP42
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481280220
|7.5
|7.5
|3
|см.
|38
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481280227
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|666
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606481280228
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.516
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|154
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 75 мм
Ширина 75 мм
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Тип документа
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