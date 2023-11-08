Продукты
BLNRS000023
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ
BLNRS000023
BLNRS000023

BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без штор., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ

Референс: BLNRS000023
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, скрытой установки) двухместная, без заземления и шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Глубина встраивания 25 мм
Количество розеток 2
Количество кабелей 2
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119514211.88.53.8 см. 69г.
BB1
26шт.1360648119514923.219.58.9 см. 517г.
CAR
312шт.4360648119514040.424.210.6 см. 1.218кг.
P12
41080шт.12080110.4 см. 128кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я