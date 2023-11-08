BLANCA С/У РОЗЕТКА без заземления со шторками, 16А, 250В, ЯСЕНЬ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) одноместная, без заземления, со шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в помещении, где находятся дети. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.