BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со штор., 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRS000122
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) двухместная, без заземления, со шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечат дополнительную безопасность в помещении, где находятся дети.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
[uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Глубина встраивания 25 мм
Количество кабелей 2
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194909
|11.8
|8.5
|3.8
|см.
|72
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481194906
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|535
|г.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|123
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты