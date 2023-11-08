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BLNRS001016
BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLNRS001016
BLNRS001016

BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, 250В, АНТРАЦИТ

Референс: BLNRS001016
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) одноместная, с заземлением, без шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации монтажные лапки винт
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 30 мм
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Стандарты IEC 60884-1
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811955868.58.54.4 см. 57г.
BB1
210шт.1360648119558323.219.58.9 см. 669г.
P12
41800шт.12080110.4 см. 155кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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