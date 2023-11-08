BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
BLANCA С/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, АНТРАЦИТ
Референс: BLNRS001116
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечат дополнительную безопасность в доме, где есть дети.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 30 мм
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195593
|8.5
|8.5
|4.4
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195590
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|679
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195591
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.544
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|157
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат RVT
Размер 64.79 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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