BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторк., 16А, 250В, АЛЮМИНИЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, скрытой установки) двухместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.