BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNRS001124
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) двухместная, с заземлением и шторками предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенном прикосновении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Серия Blanca
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Стандарты IEC 60884-1
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195401
|11.8
|8.5
|4.8
|см.
|90
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481195408
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|643
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|43606481195409
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.47
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|150
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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