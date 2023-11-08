BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, подъемная коробка, БЕЛЫЙ

Силовой комплект Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет белый) состоит из вилки с двумя контактами и нейтралью, соответствующей розетки и подъёмной коробки предназначена для сетей до 250 В, на ток до 32 А. - Данный комплект предусматривает открытый монтаж. - Идеально подходит для электроплиты. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.