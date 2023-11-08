BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка, БЕЛЫЙ
BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка, БЕЛЫЙ
Референс: BLNSK013231
Силовой комплект Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет белый) состоит из вилки с двумя контактами и нейтралью, соответствующей розетки и монтажной коробки предназначена для сетей до 250 В, на ток до 32 А. - Данный комплект предусматривает скрытый монтаж. - Идеально подходит для электроплиты. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Номин. ток 32 А
Номин. напряжение 250 В
Цвет Белый
Модель/исполнение С заземляющим штырем
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489729554
|10
|12
|10
|см.
|287
|г.
CAR
|3
|—
|6
|шт.
|23606489729558
|40.4
|24.2
|14
|см.
|1.91
|кг.
P12
|4
|—
|420
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|152
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.84139_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.84139_21
Формат PDF
Размер 200.26 kB
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