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BLNSK013231
BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка, БЕЛЫЙ
BLNSK013231
BLNSK013231
BLNSK013231
BLNSK013231

BLANCA СИЛОВОЙ КОМПЛЕКТ 32 А, 250 В: розетка, вилка, монтажная коробка, БЕЛЫЙ

Референс: BLNSK013231
Линейка Blanca

Силовой комплект Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (цвет белый) состоит из вилки с двумя контактами и нейтралью, соответствующей розетки и монтажной коробки предназначена для сетей до 250 В, на ток до 32 А. - Данный комплект предусматривает скрытый монтаж. - Идеально подходит для электроплиты. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Номин. ток 32 А
Номин. напряжение 250 В
Цвет Белый
Модель/исполнение С заземляющим штырем
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606489729554101210 см. 287г.
CAR
36шт.2360648972955840.424.214 см. 1.91кг.
P12
4420шт.12080113 см. 152кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.84139_21
Формат PDF
Размер 200.26 kB
Срок действия: 31/03/2021 - 30/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.84139_21
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