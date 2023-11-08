BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 2К+З, 32А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 2К+З, 32А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNSR003231
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая с заземлением для применения в сетях до 250В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 100*100*47 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 32 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 32 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Конфигурация полюсов розеток 2P + N
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Стандарты IEC 60884-1
Монтаж устройства утопленный
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194503
|10
|10
|4.7
|см.
|112
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481194500
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|773
|г.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|166
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 100 мм
Ширина 100 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Техническая документация Розетки силовые серии BlancaРозетки силовые серии Blanca
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Формат PDF
Размер 235.76 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
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