BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая с заземлением для применения в сетях до 440В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 100*100*47 мм.