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BLNSR003241
BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ
BLNSR003241
BLNSR003241

BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNSR003241
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая с заземлением для применения в сетях до 440В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 100*100*47 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 32 А
Номин. напряжение 440 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Номинальный ток 32 A в 440 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт монтажные лапки
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Монтаж устройства утопленный
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Локальная индикация без индикации
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119452710104.7 см. 129г.
P12
41080шт.12080101.4 см. 184кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 100 мм
Ширина 100 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки силовые серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 235.76 kB
Розетки силовые серии Blanca
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
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