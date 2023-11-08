BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32А, 440В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNSR003241
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая с заземлением для применения в сетях до 440В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 100*100*47 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 32 А
Номин. напряжение 440 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Номинальный ток 32 A в 440 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт монтажные лапки
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Монтаж устройства утопленный
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Локальная индикация без индикации
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194527
|10
|10
|4.7
|см.
|129
|г.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|184
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 100 мм
Ширина 100 мм
Документы
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Тип документа
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Размер 235.76 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
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Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
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