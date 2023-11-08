BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,МОЛОЧНЫЙ
BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNSS040012
Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Бежевый
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта диммер
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 5-8 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): клавиша
Тип нагрузки Галогенная лампа - 10...400 Вт - 230 В пер. ток Светодиодная лампа - 5...150 Вт - 230 В пер. ток
Тип упаковки картон
Глубина встраивания 23 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Стандарты CE61
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195005
|8.5
|8.5
|4.7
|см.
|93
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481195002
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|842
|г.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|178
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
Размер 250.62 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20
Формат PDF
Размер 927.81 kB
Срок действия: 30/04/2020 - 30/04/2025
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