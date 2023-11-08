BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,АЛЮМИНИЙ
BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNSS040013
Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Серый
Основные характеристики
Серия Blanca
Тип продукта диммер
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 5-8 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): клавиша
Тип нагрузки Галогенная лампа - 10...400 Вт - 230 В пер. ток Светодиодная лампа - 5...150 Вт - 230 В пер. ток
Исполнительное устройство поворотный
Управление диммером 270° положение поворотного переключателя
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Сертификация EAC
Стандарты CE61
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195234
|8.5
|8.5
|4.7
|см.
|93
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481195231
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|842
|г.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|43606481195232
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.876
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|186
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 250.62 kB
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20
Формат PDF
Размер 927.81 kB
Срок действия: 30/04/2020 - 30/04/2025
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