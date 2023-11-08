Продукты
BLNSS040016
BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,АНТРАЦИТ
BLNSS040016
BLNSS040016

BLANCA С/У СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажим. универсальный 400ВТ,АНТРАЦИТ

Референс: BLNSS040016
Линейка Blanca

Светорегулятор (диммер) Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) поворотно-нажимной универсальный предназначен для сетей 230В, потребление 5-150Вт для светодиодных ламп и 10-400Вт для ламп накаливания и галогенных. Диммер изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.

Спецификация
Технические характеристики
EC000025 Диммер (светорегулятор)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Кнопка поворотная/поворотно-нажимная (роторная)
Цвет Серый
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия Blanca
Тип продукта диммер
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 5-8 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): клавиша
Тип нагрузки Галогенная лампа - 10...400 Вт - 230 В пер. ток Светодиодная лампа - 5...150 Вт - 230 В пер. ток
Тип упаковки картон
Глубина встраивания 23 мм
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Стандарты CE61
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811956928.58.54.7 см. 93г.
BB1
28шт.1360648119569923.219.58.9 см. 842г.
CAR
316шт.4360648119569040.424.210.6 см. 1.876кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 186кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Светорегулятор серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.62 kB
Светорегулятор серии Blanca
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20
Формат PDF
Размер 927.81 kB
Срок действия: 30/04/2020 - 30/04/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00041_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT350921
 
КОРОБКА РАСПРЕД. ОТКР.УСТАНОВКИ 85X85X40 (внутр.размеры), габариты 110х110х48, IP55, 6 сальников DIY
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT351221
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT351601
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 80(77)X45 DIY
IMT351611
 
КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 100X100X50 DIY
IMT350941
 
КОРОБКА РАСПРЕД.ОТКР.УСТАНОВКИ D80X40 (внутр.размеры), габариты D100х48, IP55, 4 сальника DIY
KM-252
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ С/У 2-Я
LEX1420572MR
 
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН С ВИНТАМИ
IMT351581
 
Коробка IMT35150 c соед-лем IMT35180 DIY