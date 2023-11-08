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BLNSV003231
BLANCA С/У ВИЛКА СИЛОВАЯ 2К+З, 32А, 250В, БЕЛЫЙ
BLNSV003231
BLNSV003231

BLANCA С/У ВИЛКА СИЛОВАЯ 2К+З, 32А, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNSV003231
Линейка Blanca

Вилка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая предназначена для сетей до 250В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 67*104*73 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Номин. ток 32 А
Номин. напряжение 250 В
Цвет Белый
Модель/исполнение С заземляющим штырем
Основные характеристики
Конфигурация полюсов розеток 2P + N
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт монтажные лапки
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Монтаж устройства утопленный
Относительная влажность 60-60 %
Локальная индикация без индикации
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648119451010.356.77.25 см. 116г.
BB1
26шт.1360648119451723.219.58.9 см. 797г.
P12
41080шт.12080101.4 см. 170кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 73 мм
Высота 67 мм
Ширина 104 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Вилки силовые серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 218.04 kB
Вилки силовые серии Blanca
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
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