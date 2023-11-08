BLANCA С/У ВИЛКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32 А, 440 В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У ВИЛКА СИЛОВАЯ 3К+З, 32 А, 440 В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNSV003241
Вилка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) силовая предназначена для применения в сетях до 440В, на ток до 32А. Монтаж выполняется с помощью монтажных лапок и винта. Поверхность имеет глянцевое покрытие. Размеры розетки: 67*104*73 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000242 Вилка с защитным контактом
Номин. ток 32 А
Номин. напряжение 440 В
Цвет Белый
Модель/исполнение С заземляющим штырем
Основные характеристики
Конфигурация полюсов розеток 3P + N
Количество в одном комплекте комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Режим фиксации винт монтажные лапки
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
Монтаж устройства утопленный
Относительная влажность 60-60 %
Локальная индикация без индикации
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификация EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194534
|10.35
|6.7
|7.25
|см.
|136
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481194531
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|917
|г.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|43606481194532
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.876
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|192
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 73 мм
Высота 67 мм
Ширина 104 мм
Документы
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 218.04 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00075_21
Формат PDF
Размер 561.77 kB
Срок действия: 02/04/2021 - 01/04/2026
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