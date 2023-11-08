BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,АЛЮМИНИЙ
Референс: BLNTA000013
Розетка Systeme Electric(ранееSchneider Electric) BLANCA (алюминий, открытой установки) телевизионная, с изолирующей пластиной предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Алюминий
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Тип упаковки Флоупак
Частота передачи 4000-2150000 кГц
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481197047
|6.5
|6.5
|3
|см.
|38
|г.
BB1
|2
|—
|18
|шт.
|13606481197044
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|779
|г.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|43606481197045
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.743
|кг.
P12
|4
|—
|3240
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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