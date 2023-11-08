Продукты
BLNTA000017
BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ
BLNTA000017
BLNTA000017
BLNTA000017
BLNTA000017

BLANCA О/У КОННЕКТОР ТВ ИЗОЛ.ПЛ.,БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNTA000017
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет бежевый) телевизионная, с изолирующей пластиной предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Модель/исполнение Оконечная розетка
Лицевая накладка В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Частота передачи 4000-2150000 кГц
Относительная влажность 60-60 %
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897758416.56.53 см. 38г.
BB1
218шт.1360648977584823.219.58.9 см. 684г.
CAR
336шт.2360648977584540.424.210.6 см. 1.74кг.
P12
43240шт.12080110.4 см. 123.12кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 30 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482763
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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