BLANCA С/У КОННЕКТОР ТВ, АЛЮМИНИЙ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (алюминий, скрытой установки) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.