BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 6А, 250В,БЕЛЫЙ
BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 6А, 250В,БЕЛЫЙ
Референс: BLNVA065011
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) двухклавишный с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 6 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.058 кг
Поверхность необработанная
Длина зачистки проводов 11 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 2
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195951
|6.5
|6.5
|3.5
|см.
|54
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481195958
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|906
|г.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|190
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели открытого типа 6A серии BlancaВыключатели и переключатели открытого типа 6A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 332.49 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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