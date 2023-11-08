BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 10А, 250В, ЯСЕНЬ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.