BLANCA О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,БЕЛЫЙ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) одноклавишный с изолирующей пластиной предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.