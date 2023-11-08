BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В,МОЛОЧНЫЙ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, открытой установки) с изолирующей пластиной двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.