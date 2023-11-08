BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ЯСЕНЬ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) с изолирующей пластиной двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он прост в установке и удобен в применении.