BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLANCA О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) ИЗОЛ.ПЛ., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
Референс: BLNVA105015
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) с изолирующей пластиной двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Дерево
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Исполнительное устройство клавиша
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481196552
|6.5
|6.5
|3.5
|см.
|54
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481196559
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|906
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606481196550
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.992
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|198
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
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Тип документа
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