BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) ИЗОЛ.ПЛ, 10А, 250В, ТИТАН

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) с изолирующей пластиной одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Его можно установить, например, в двух концах коридора, у входа в комнату или у кровати.