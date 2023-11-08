BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ТИТАН
BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ТИТАН
Референс: BLNVA106114
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, открытой установки) с изолирующей пластиной одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок титан
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481332646
|6.5
|6.5
|3.5
|см.
|54
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|13606481332643
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|906
|г.
CAR
|3
|—
|30
|шт.
|43606481332644
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.996
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|198
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели открытого типа 10A серии BlancaВыключатели и переключатели открытого типа 10A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 360.09 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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