BLANCA О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6) с подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, ЯСЕНЬ

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, открытой установки) с изолирующей пластиной одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.