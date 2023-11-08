BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1), 6А, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNVS006101
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Выключатель подходит для небольших светильников и бра. Он изготовлен из ABS-пластика, прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Номинальный ток 6 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Глубина встраивания 25 мм
Исполнительное устройство клавиша
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194305
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|54
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481194302
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|639
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|142
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели скрытого типа 6A серии BlancaВыключатели скрытого типа 6A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 274.18 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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