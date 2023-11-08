BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) 6А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNVS006502
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (молочный, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок кремовый
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Глубина встраивания 25 мм
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194756
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|57
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481194753
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|669
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|147
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели скрытого типа 6A серии BlancaВыключатели скрытого типа 6A серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 274.18 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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