BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 6А, 250В, БЕЛЫЙ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 6А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки.