BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLANCA С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.1) с подсв., 10А, 250В, ЯСЕНЬ
Референс: BLNVS010115
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Дерево
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Монтаж устройства утопленный
Исполнительное устройство клавиша
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195722
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|55
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195720
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.484
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|151
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты