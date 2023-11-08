BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
Референс: BLNVS010506
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. Он прост в установке и удобен в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Цветовой оттенок черный
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Электрическая износостойкость 40000 циклы в соответствии с IEC 60669
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Монтаж устройства утопленный
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195500
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|57
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195507
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|669
|г.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|155
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
BIM модели Электроустановочные изделия производства Systeme ElectricЭлектроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 07/11/2023
Формат RVT
Размер 64.79 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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