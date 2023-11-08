BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.5) с подсветкой, 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) с подсветкой предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - Благодаря светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - С его помощью можно управлять двумя источниками света с одной точки. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.