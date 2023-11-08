BLANCA С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (сх.6), 10А, 250В, ТИТАН

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) одноклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Его можно установить, например, в двух концах коридора, у входа в комнату или у кровати.