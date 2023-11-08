BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, ТИТАН

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) трехклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Трехклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки.